Kirche : 30 000 bei Motorradgottesdienst: Konvoifahrt nach Buchholz

Am traditionellen Motorradgottesdienst im Hamburger Michel haben am Sonntag rund 30 000 Biker teilgenommen. Die Polizei schätzte die Zahl der Motorräder auf 20 000. Das Motto des Gottesdienstes lautete «Ankommen». Pastor Lars Lemke schlug in seiner Predigt den Bogen von Motorradfahrern zu Flüchtlingen: «Ohne die Hoffnung auf ein gutes Ende, würden wir nicht Motorrad fahren; die Angst uns lähmen; würde keiner in ein kaum seetüchtiges Boot steigen und sein Leben und das seiner Kinder in Gefahr bringen.» Im Anschluss an den Gottesdienst machten sich die Biker in einem Konvoi auf den Weg nach Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg).

Mogo

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 14:49 Uhr