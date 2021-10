Gesundheit : 2G in Hamburg jetzt auch im Handel und bei Friseuren möglich

In Hamburg können Teile des Einzelhandels und Anbieter körpernaher Dienstleistungen von Sonnabend an Kunden nach dem 2G-Optionsmodell bedienen.

Hamburg | Laut der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats, die am Freitag veröffentlicht wurde und um Mitternacht in Kraft treten sollte, können Händler und beispielsweise Friseure also selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpften und Genesenen ihre Türen öffnen. Dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Allerdings müssen der Impfnachweis k...

