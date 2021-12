Gesundheit : 2G beim Einkaufen, 2G plus in Clubs: Stadt verschärft Regeln

In Hamburg können von Samstag an nur noch Geimpfte oder Genesene in allen Geschäften shoppen gehen.

Hamburg | Für Ungeimpfte dürfen sich nach der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des Senats die Türen nur in Läden wie Supermärkten, Drogerien oder Apotheken öffnen, um für den täglichen Bedarf einzukaufen. In Clubs und Bars und allen anderen Lokalen, wo getanzt wird, gilt ab Samstag 2G plus. Das heißt: Nur Geimpfte oder Genesene kommen rein und müssen zusätzli...

