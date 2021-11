Theater : 2G-Regel bei Kammerspielen und Altonaer Theater

Obwohl die Hamburger Kammerspiele im Zuge von Corona nun auch auf 2G umgestellt haben, haben die genesenen und geimpften Besucher trotzdem reichlich Platz im Saal. Denn das Haus setzt auf Komfort für seine Zuschauer.

Hamburg | Die Hamburger Kammerspiele und das Altonaer Theater haben nun auch ihren Spielbetrieb auf 2G umgestellt. Mit der 18.00 Uhr-Vorstellung sind seit Sonntag nur noch genesene und geimpfte Besucher in den Sälen erlaubt. In den Kammerspielen stand am Sonntag das One-Man-Hörspiel „Hitch und Ich“ auf dem Spielplan. Mit der Umsetzung der 2G-Regel entfällt a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.