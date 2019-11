Prozesse : 29-Jähriger wegen tödlicher Schüsse vor Gericht

Wegen tödlicher Schüsse auf einen 26-Jährigen in Hamburg-Lohbrügge hat am Dienstag ein Mordprozess vor dem Landgericht begonnen. Die Anklage wirft dem 29-jährigen Deutschen vor, er habe am frühen Abend des 27. Juni bei einem Streit um seine Drogenschulden eine Pistole gezogen und zweimal auf einen Unbewaffneten in Tötungsabsicht geschossen. Der 26-Jährige hatte sich bereits umgedreht und versucht zu fliehen. Doch die Schüsse hätten ihn von hinten in die Seite getroffen und Milz und Lunge verletzt, wie der Staatsanwalt erklärte. Der Deutsche starb noch am Tatort.

26. November 2019, 13:35 Uhr

Nach der Tat soll der Angeklagte zunächst in eine Shisha-Bar gegangen sein. Dann stellte er sich der Polizei und gab dort die Pistole ab. Da er die Waffe nach Angaben der Staatsanwaltschaft ohne Erlaubnis besaß, wird ihm auch Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Der Angeklagte äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Er überlege noch, ob er dies beim nächsten Verhandlungstermin am Freitag tun werde. Die Eltern des Opfers sind Nebenkläger in dem Prozess.