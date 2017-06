Kriminalität : 29-Jähriger soll Haus von Ex-Freundin angezündet haben

Nach einem Hausbrand in Bad Oldesloe sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Mittwoch das Haus seiner Ex-Freundin angezündet haben. Die 26-Jährige und ihr 7 Jahre alter Sohn hätten sich in letzter Minute gerettet, sagte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst am Samstag. Das Feuer zerstörte den Wintergarten, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.