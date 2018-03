Kriminalität : 29-Jähriger auf St. Pauli schwer verletzt

von dpa

10. März 2018, 12:24 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann ist in Hamburg beim Schlichten eines Streits mit einem Messer schwer im Gesicht verletzt worden. Er war laut Polizei am frühen Samstagmorgen mit einer Gruppe in St. Pauli unterwegs, als es vor einer Tankstelle zu einem Streit mit einem 30-Jährigen kam. In dessen Verlauf habe ein 25-Jähriger aus der Gruppe den 30-Jährigen mit einem Messer bedroht. Der 29-Jährige ging dazwischen und wurde schwer im Gesicht verletzt, wie der Sprecher weiter erklärte. Der zunächst flüchtige 25-Jährige sei wenig später von Beamten festgenommen worden.