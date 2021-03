Gesundheit : 276 neue Corona-Fälle im Norden: Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen.

Kiel | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag bei 58,3 - nach 56,9 am Donnerstag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand: 19.3., 20.15 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 276. Am Donnerstag waren es 289 bestätigte neue Fälle, am Freitag vergangener Woche...

