Gesundheit : 263 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein: Inzidenz über 50

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 263 neue Corona-Fälle gemeldet worden.

Kiel | Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Samstagabend hervor (Stand: 13.3., 20.09 Uhr). Außerdem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner - wieder über 50. Zuletzt war das am Samstag und Sonntag vor zwei Wochen der Fall. Am Vortag lag sie noch bei 48,6. ...

