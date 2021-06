Unfälle : 26-Jähriger nach Sturz in See im Krankenhaus gestorben

Ein 26 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz in den Allermöher See in Hamburg-Bergedorf im Krankenhaus gestorben.

Hamburg | Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann am Samstagnachmittag im Uferbereich des Sees, als offenbar die Sandkante, auf der er stand, abbrach, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Taucher retteten den Mann zunächst aus dem Wasser und leiteten erste Reanimationsmaßnahmen ein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch am Abend ...

