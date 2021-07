Kriminalität : 26-Jähriger durch Messerstich in Rücken schwer verletzt

In einer Wohnunterkunft in Hamburg ist ein 26-Jähriger mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden.

Hamburg | Aufgrund der Umstände am Mittwochabend ermittele die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der schwer verletzte 26-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht, wie es hieß. Der mutmaßliche Täter - ein 24 Jahre alter Mann - wurde vorläufig festgenommen. Den ...

