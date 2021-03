Kriminalität : 25 Jahre Reemtsma-Entführung: Buch, Film und eine Verhaftung

25 Jahre nach der Entführung des Hamburger Mäzens und Sozialforschers Jan Philipp Reemtsma (68) beschäftigt das Verbrechen weiter die Öffentlichkeit und indirekt auch die Justiz.

Hamburg | Der Kopf der Entführer, Thomas Drach, wurde Ende Februar, gut sieben Jahre nach Verbüßung seiner Strafe, erneut in Amsterdam verhaftet. Dem 60-Jährigen droht wegen dreier Raubüberfälle die Auslieferung nach Deutschland und ein neuer Prozess. Drach und seine Komplizen hatten Reemtsma am 25. März 1996 in Hamburg-Blankenese entführt und 33 Tage in ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.