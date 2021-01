Gesundheit : 249 neue Corona-Infektionen in Hamburg

In Hamburg sind am Samstag 249 nachgewiesene neue Corona-Infektionen hinzugekommen.

Hamburg | Das sind 15 mehr als am Freitag und 45 mehr als am Samstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte (Stand: 11.47 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, erhöhte sich von 93,0 auf 95,4...

