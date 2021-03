Kriminalität : 23-Jähriger rast mit 120 Stundenkilometern durch Hamburg

Ein 23-Jähriger ist am Samstag mit 120 Kilometern pro Stunde durch das Hamburger Stadtgebiet gerast.

Hamburg | Beamte hielten den Wagen des Mannes an und stellten sein Auto sowie seinen Führerschein sicher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits an anderer Stelle ein getuntes Auto entdeckt und sichergestellt. Auch am Freitagabend wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.