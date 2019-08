Kriminalität : 23-Jährige vermisst: Durchsuchung in Haus in Nordfriesland

Im Fall einer seit zwölf Tagen vermissten 23-Jährigen hat die Polizei im Kreis Nordfriesland ein Anwesen durchsucht. Über den genauen Ort machte eine Polizeisprecherin am Donnerstag keine Angaben. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Laut Polizeisprecherin wird das Anwesen bereits seit Mittwoch durchsucht. Ob es darum gehe, die Vermisste tot oder lebend zu finden, darüber machte die Polizeisprecherin keine Angaben. Dass es eine Festnahme gegeben habe, wie «Bild» es berichtete, bestätigte sie nicht.

Avatar_shz von dpa

29. August 2019, 15:46 Uhr

Seit dem 17. August wird die 23-Jährige aus Stadum, einer Gemeinde etwa 20 Kilometer westlich von Flensburg, vermisst. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten ergeben, dass die Vermisste vermutlich im Bereich Schafflund zuletzt gesehen wurde. Es lägen Hinweise vor, dass die Frau in Stadum in einen Bus gestiegen und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. Außerdem waren die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen in Schafflund aufgefunden worden.