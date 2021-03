Kriminalität : 22-Jähriger in Kiel getötet

Ein 22 Jahre alter Mann ist in Kiel getötet worden.

Kiel | Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren tatverdächtig. Beide kamen in Polizeigewahrsam. Den Angaben zufolge hatten sie den 22-Jährigen am Samstagabend in dessen Wohnhaus im Stadtteil Dietrichsdorf aufgesucht. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses soll es zu einer Auseinandersetzung ...

