Kriminalität : 22-Jähriger durch Schüsse aus Polizeiwaffe verletzt

Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Heringsdorf im Kreis Ostholstein durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Er erlitt einen Streifschuss im Bauchbereich und eine Verletzung am Arm, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht. Auch ein 40 Jahre alter Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

von dpa

21. September 2018, 17:39 Uhr

Die Beamten waren am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und einem 59 Jahre alten Hauseigentümer gerufen worden. Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollte, wurde der 22-Jährige aggressiv und bedrohte die Polizisten. Schließlich griff sich der 22-Jährige ein Messer und ging damit direkt auf einen 39 Jahre alten Polizisten zu, der daraufhin zwei Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgab.

Der verletzte 22-Jährige flüchtete zunächst in ein Zimmer des Hauses, ließ sich dann aber widerstandslos von Kräften des Spezialeinsatzkommandos festnehmen. Worum es bei dem Streit mit dem Hausbesitzer ging, teilte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauern an.