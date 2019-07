Unfälle : 22-Jähriger bei Unfall auf A210 gestorben

Bei einem Unfall auf der Autobahn 210 westlich von Kiel ist ein Autofahrer getötet worden. Der 22-Jährige sei mit seinem Auto am Freitagmorgen mit hohem Tempo kurz hinter der Anschlussstelle Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Kiel ins Schleudern geraten und gegen die Außenleitplanke geprallt, berichtete die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

von dpa

05. Juli 2019, 10:09 Uhr

Die Autobahn wurde in dem Abschnitt für mehrere Stunden gesperrt, da der Unfallort nicht nur geräumt, sondern auch gereinigt werden musste. Es seien Betriebsstoffe ausgelaufen, hieß es. Trümmerteile waren bis auf die Gegenfahrplan geflogen.