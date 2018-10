Unfälle : 22-Jähriger bei missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

von dpa

28. Oktober 2018, 09:38 Uhr

Bei einem missglückten Überholversuch nahe Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann in der Nacht zu Sonntag auf der Autobahn 215 in Richtung Kiel unterwegs, als er beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit dem Auto und blieb auf einem Grünstreifen stehen, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, bestand jedoch keine Lebensgefahr.