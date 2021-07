Kriminalität : 22-Jähriger bei Angriff mit Schere schwer verletzt

Nach einer mutmaßlichen Attacke in einer Flüchtlingsunterkunft in Boostedt hat das Amtsgericht die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Boostedt | Der 25-Jährige soll einen 22 Jahre alten Asylbewerber am Mittwochabend zunächst unvermittelt angegriffen und später mit einer Schere attackiert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Syrer erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Verdächtigen werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.