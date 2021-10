Unfälle : 22 Verletzte bei Busunfällen: Ein Autofahrer in Lebensgefahr

Binnen weniger Stunden hat es in Hamburg zwei Unfälle mit Linienbussen gegeben, bei denen jeweils elf Menschen verletzt wurden.

Hamburg | Der zweite Unfall ereignete sich am Samstagabend in Billstedt, als ein Kleinwagen und ein entgegenkommender Bus in einer Kurve kollidierten, wie ein Sprecher des Lagezentrums Hamburg sagte. Der 19-jährige Autofahrer schwebte anschließend in Lebensgefahr, seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Neun weitere Fahrgäste wurden leicht verlet...

