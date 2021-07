Kriminalität : 22-Jähriger wegen mehrerer Raubüberfälle in Haft

Ein Kieler soll für mehrere Raubüberfälle in den vergangenen Monaten verantwortlich sein.

Schwentinental | Der 22-Jährige wurde im Zuge einer Durchsuchung seiner Wohnung am Donnerstag festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Fluchtversuch des Mannes scheiterte. Ermittler prüfen nun, ob er für weitere Taten in Frage kommt. Nach Polizeiangaben wird dem Tatverdächtigen vorgeworfen, am 6. Mai in K...

