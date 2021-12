Verkehr : 217 Alkohol- und Drogenverstöße von Autofahrern im Norden

Polizisten haben bei Kontrollen auf Schleswig-Holsteins Straßen 217 Fahrerinnen und Fahrer mit Alkohol- oder Drogenverstößen am Lenkrad erwischt.

Kiel | Insgesamt wurden in der vergangenen Woche rund 8100 Fahrzeuge kontrolliert, wie das Landespolizeiamt am Dienstag mitteilte. 84 Mal stellten Beamte dabei Alkohol am Steuer, 133 Mal Drogenkonsum fest. 23 Erwischte mussten den Führerschein noch vor Ort abgeben. „In 2020 gab es insgesamt über 1000 Verkehrsunfälle, die unter Rauschmittelkonsum verursach...

