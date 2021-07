Unfälle : 21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf B202 bei Tating

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B202 bei Tating (Kreis Nordfriesland) ist ein 21 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Tating | Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwochabend in einer Kurve zunächst von der Fahrbahn abgekommen, vom Randstreifen wieder auf die Straße gefahren und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der junge Mann sei dabei aus seinem Auto geschleudert worden. Er starb noch an der Unfal...

