Kriminalität : 21-Jähriger bei Streit verletzt: Stichverletzung am Rücken

Avatar_shz von dpa

21. Juni 2020, 12:11 Uhr

Bei einem Streit mit einer Gruppe von Unbekannten hat ein 21-Jähriger in Hamburg eine Stichverletzung am Rücken erlitten. Passanten fanden den jungen Mann am frühen Sonntagmorgen am Hauptbahnhof und alarmierten die Polizei, wie diese mitteilte. Der Mann sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe keine. Informationen zum Hintergrund und Hergang der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nach den Tätern.