Gesundheit : 21 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz sinkt auf 21,5

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist weiter gesunken.

Hamburg | Am Montag kamen 21 neu nachgewiesene Fälle hinzu, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte (Stand: ca. 11.55 Uhr). Das sind 21 weniger als am Sonntag und 47 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, ging von 24,0 auf 21,5 zurück. Vor einer Woche hatte der We...

