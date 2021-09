Energie : 21 Klagen gegen die Windkraftplanung in Schleswig-Holstein

Gegen die neuen Windkraftpläne der Landesregierung sind beim schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgericht 21 Klagen eingegangen.

Schleswig | Diese stammen von Windkraft-Befürwortern, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag in Schleswig sagte. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der zuständige 5. Senat noch in diesem Jahr über die Klagen verhandeln wird. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet. Ende 2020 hatte die Regierung nach jahrelangen zähen Vorarbeiten neue Regiona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.