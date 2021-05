Justiz : 200 Videoverhandlungen am Landgericht Itzehoe während Corona

Vor dem Landgericht Itzehoe hat es seit Beginn der Corona-Pandemie gut 200 Videoverhandlungen gegeben.

Itzehoe | Wie das Gericht am Freitag während des Jahrespressegesprächs mitteilte, werde diese Art der Verhandlung insbesondere in Zivilprozessen genutzt, um persönliche Kontakte und lange Anfahrtswege zu vermeiden. Fast 300 Klagen bezogen sich dabei auf den sogenannten Dieselskandal in der Automobilindustrie. Insgesamt stieg die Zahl der erstinstanzlichen Zi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.