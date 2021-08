Verkehr : 200 Beschwerden gegen Pläne für neue Rader Hochbrücke

Gegen die Pläne für einen Neubau der maroden Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal am Verlauf der A7 haben etwa 200 Bürger aus der Region Einwendungen erhoben.

Rendsburg | Dies teilte das Verkehrsministerium in Kiel am Freitag mit. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es dabei unter anderem um Lärmbelastung und Baustellenverkehr. Wie Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs bekanntgab, wird die mit dem Neubau beauftragte Bundes-Projektgesellschaft Deges die Kritikpunkte und Anregungen am kommenden Mittwoch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.