Brände : 20 Menschen bei Wohnungsbrand gerettet: Zwei Schwerverletzte

Die Feuerwehr rückt in Hamburg zu einem Großeinsatz aus. Als sie eintrifft, stehen bereits zahlreiche Menschen an den Fenstern eines Mehrfamilienhaus und rufen um Hilfe.

Hamburg | Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Borgfelde sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden, insgesamt rettete die Feuerwehr 20 Menschen. Als die Feuerwehrleute das Mehrfamilienhaus erreichten, standen bereits zahlreiche Menschen an den Fenstern und riefen um Hilfe, teilte die Feuerwehr mit. Mit Drehleitern und Fluchthauben wurden sie aus ...

