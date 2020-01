Buntes : 20.02.2020: viele Paare wollen an besonderem Tag heiraten

Avatar_shz von dpa

31. Januar 2020, 07:32 Uhr

Am 20.02.2020 wollen sich viele Paare in Schleswig-Holstein das Ja-Wort geben. In vielen Standesämtern liegt die Zahl der Anmeldungen deutlich über denen, die an einem normalen Donnerstag im Februar üblich sind, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Kommunen im Land ergab. Zwei weitere besondere Tage, die sich für ein besonderes Hochzeitsdatum im Februar eignen, sind der 02.02.2020 und der 29.02.2020. Zumindest theoretisch. In der Praxis fällt der 2. Februar weg, da er auf einen Sonntag fällt. Anfragen gab es daher kaum. Und auch der 29. Februar, an dem sich nur alle vier Jahre die Möglichkeit bietet, in den Bund der Ehe einzutreten, ist den Angaben zufolge nicht sehr nachgefragt gewesen.