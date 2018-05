Kriminalität : 19 mutmaßliche Taschendiebe vorläufig festgenommen

von dpa

14. Mai 2018, 17:27 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei und der Polizei Hamburg sind am Wochenende in Hamburg gezielt gegen Taschendiebe vorgegangen. Bei dem gemeinsamen Einsatz seien von Freitag bis Sonntag 19 Verdächtige zwischen 16 bis 39 Jahren nach vollendeten Taschen- und Trickdiebstählen vorläufig festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Beamten waren unter anderem in fahrenden S-Bahnen, am S-Bahnhof Reeperbahn sowie im Stadtteil St. Pauli im Einsatz. Sechs Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Untersuchungshaft genommen. Insgesamt seien 50 Fahnder und Ermittler an dem Einsatz beteiligt gewesen, darunter auch Zivilfahnder der Bundes- und Landespolizei aus Frankfurt, Berlin und Bremen.