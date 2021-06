Notfälle : 19-Jähriger tot aus Müssener See geborgen

Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend in einem See in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ums Leben gekommen.

Müssen | Die Rettungskräfte wurden gegen 20.30 Uhr informiert, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Die Feuerwehr begann eine Suche mit Booten, auch Taucher kamen zum Einsatz. Gut anderthalb Stunden später bargen sie den leblosen Körper. Für den 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Zuvor hatte „shz.de“ über den Unfall berichtet. Wie die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.