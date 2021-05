Notfälle : 19-Jähriger stirbt in Hamburg nach Einnahme von Rauschgift

In einer Wohngemeinschaft in Hamburg ist ein 19 Jahre alter Mann nach einer Vergiftung mit Rauschgift gestorben.

Hamburg | Ein Notarzt habe am späten Samstagabend noch in der Wohnung im Stadtteil Horn den Tod der jungen Mannes festgestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein weiterer unter Drogen stehender junger Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Um welche Drogen es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. ...

