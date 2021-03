Kriminalität : 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zahlreicher Jugendlicher in Hamburg, bei der ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Hamburg | Nach ersten Ermittlungen hätten sich an einem Streit im Stadtteil Farmsen-Berne am Dienstagnachmittag bis zu 30 Jugendliche beteiligt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei seien auch Waffen wie ein sogenannter Totschläger und ein abgebrochener Billard-Stock eingesetzt worden. Auch von einer Schusswaffe und einem Messer wurde laut Polizei berichte...

