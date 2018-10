Prozesse : 19-Jährige betäubt und vergewaltigt: Prozessauftakt

Vor dem Landgericht Hamburg beginnt heute ein Prozess wegen der Vergewaltigung einer jungen Frau. Der Angeklagte soll die 19-Jährige im Rahmen eines Gelegenheitsjobs als Bürokraft in seiner Wohnung beschäftigt haben. Er stehe im Verdacht, ihr am 17. Juli ein Getränk mit K.o.-Tropfen verabreicht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Frau sei dadurch schwindelig geworden, sie habe sich schwach und unwohl gefühlt. Das habe der 59 Jahre alte Deutsche zu sexuellen Handlungen ausgenutzt.

von dpa

26. Oktober 2018, 02:00 Uhr

Die 19-Jährige hatte einen Job über Kleinanzeigen im Internet gesucht und war nach Angaben eines Gerichtssprechers erst den zweiten Tag bei dem vermeintlichen Arbeitgeber im Stadtteil Eimsbüttel. Bei den K.o.-Tropfen handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um 1,4-Butandiol. Die Substanz verwandelt sich im menschlichen Körper in eine Droge, die in niedriger Dosis berauschend wirkt, in höherer Dosis aber apathisch macht. Das Gericht hat acht weitere Verhandlungstermine bis zum 17. Dezember angesetzt. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.