Gesundheit : 187 Corona-Fälle: Hamburg tritt bei Inzidenz auf der Stelle

Hamburg kommt beim Sieben-Tage-Wert der Corona-Infektionen nicht recht vom Fleck. In anderen Teilen Deutschlands sinkt er schneller. Warum, weiß keiner.

Hamburg | In Hamburg hat sich das Corona-Infektionsgeschehen im Wochenvergleich nur wenig verringert. Auch mit Blick auf andere Bundesländer geht die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt langsamer zurück. Am Montag kamen laut Gesundheitsbehörde 187 neu nachgewies...

