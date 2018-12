Kriminalität : 18-Jähriger stellt sich nach Messerangriff in Barmbek

Nach dem Messerangriff auf einen Jugendlichen im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 18-Jährige habe sich am Dienstagabend auf einem Polizeikommissariat gemeldet und sei festgenommen worden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Er stehe im Verdacht, das 17 Jahre alte Opfer mit einem Messer verletzt zu haben. Der Schüler wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Messer sei in der Nähe des Tatorts gefunden worden, hieß es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder freigelassen.

von dpa

12. Dezember 2018, 18:02 Uhr

Der Hintergrund der tätlichen Auseinandersetzung vor einer Schule ist noch unklar. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Tatverdächtige der Bruder eines Mädchens sein, das mit dem Opfer befreundet ist und Zeugin der Auseinandersetzung wurde.