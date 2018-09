Unfälle : 18-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

von dpa

16. September 2018, 12:46 Uhr

Ein 18-Jähriger hat bei einem Arbeitsunfall in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwere Verletzungen an den Füßen erlitten. Der junge Mann sei als Beifahrer auf einem Trecker mitgefahren, als seine Füße unter das eingeschaltete Mähwerk des Fahrzeugs gerieten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei wurde er schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht werden. Die genauen Umstände des Unfalls am Freitagnachmittag sind noch unklar.