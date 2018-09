Prozesse : 17-Jährige erstochen: Mordprozess in Flensburg geht weiter

Mit der Vernehmung von sechs Zeugen geht der Mordprozess um die mit mehr als einem Dutzend Messerstichen getötete 17-jährige Mireille am Donnerstag (13.00 Uhr) weiter. Unter anderem will das Landgericht Flensburg Rettungskräfte befragen, die am 12. März nach der Tat in die Wohnung der Jugendlichen gerufen worden waren, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zudem sind zwei Polizisten geladen, die ebenfalls am Tatort waren und dort auch den Angeklagten antrafen.

von dpa

13. September 2018, 05:12 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtig aus Afghanistan stammenden Angeklagten vor, Mireille aus niederen Beweggründen mit 14 Messerstichen am 12. März getötet zu haben. Er habe die junge Deutsche in deren Wohnung aus Eifersucht getötet, weil das Mädchen eine andere Beziehung eingegangen sei. Der Angeklagte hatte am ersten Prozesstag über seinen Anwalt angekündigt, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen.