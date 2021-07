Kriminalität : 17-Jähriger bei Streit in Preetz lebensgefährlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen ist ein 17-Jähriger am Mittwochabend in Preetz (Kreis Plön) durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Preetz | Der Jugendliche erlitt dabei gegen 21.00 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Verletzungen an Arm, Brust und Hals, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei 15 Jahre alte Tatverdächtige flohen nach der Tat, wurden kurze Zeit später aber festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich der 17-Jährige...

