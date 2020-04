Gesundheit : 166 Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln im Norden

Schleswig-Holsteins Polizisten haben in der vergangenen Woche 166 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen im Land bearbeitet. Alleine am Wochenende wurden 70 Anzeigen aufgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zum Vergleich: In der Woche vom 23. bis 29. März hatte es 130 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gegeben, davon 41 am Wochenende. Es handelt sich bei den Zahlen um vorläufige Lagedaten aus dem polizeilichen Bearbeitungssystem.

Avatar_shz von dpa

08. April 2020, 15:04 Uhr

«In aller Regel haben sich viele Menschen auch in der vergangenen Woche einsichtig und kooperativ gezeigt, so dass viele Regelverstöße mit einer direkten Ansprache beendet werden konnten», sagte die Sprecherin. Bei den Anzeigen handelte es sich beispielsweise um Aufenthaltsverstöße oder Ansammlungen von mehreren Personen.

Ende vergangener Woche hatte die Landesregierung mit einem Bußgeldkatalog und weiteren Regelverschärfungen noch einmal nachgelegt. Ziel der Regierung ist es, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Norden zu verlangsamen. Beispielsweise kosten Verstöße gegen die Kontaktverbote 150 Euro. Noch mindestens bis 19. April gilt zudem ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein aus touristischem Anlass oder zu Freizeitzwecken.