Verkehr : 16-Jähriger mit Auto auf rasender Flucht vor der Polizei

Ein 16-Jahre alter Junge ist mit drei jugendlichen Mitfahrern in einem gemieteten Auto im Kreis Herzogtum Lauenburg in wilder Fahrt vor der Polizei geflüchtet.

Kuddewörde | Die Verfolgung endete auf der Autobahn 24 (Berlin-Hamburg) mit einer Vollsperrung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Polizeistreife wollte den auf der Autobahn fahrenden Wagen am Dienstagnachmittag kontrollieren. Doch der 16-Jährige gab Gas und raste in Richtung Hamburg davon. Dabei überholte er mehrere Lastwagen auf dem Standstreifen. Vo...

