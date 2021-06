Kriminalität : 16-Jähriger bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Bei einer mutmaßlichen Messerattacke in Hamburg ist ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg | Der 19 Jahre alte Tatverdächtige sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Tat im Stadtteil Harburg, am Kalischer Platz, ereignete sich am Samstag gegen 14.45 Uhr. Der Jugendliche soll unvermittelt und mit einem Messer angegriffen worden sein. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden und befind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.