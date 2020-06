Kriminalität : 16-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Auto

Avatar_shz von dpa

24. Juni 2020, 15:17 Uhr

Bei einem Unfall mit einem gestohlenen Auto ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher bei Süsel im Kreis Ostholstein verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Eutin gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben einer Sprecherin geht die Polizei davon aus, dass der junge Mann am Dienstag vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei streifte er seitlich einen Baum, und der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Auto vor einigen Tagen in Lübeck gestohlen wurde. Gegen den 16-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein und des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.