Notfälle : 16-Jährige unterkühlt im Wald gefunden: Polizei sucht Zeugen

Eine 16-Jährige wird unterkühlt im Wald gefunden. Zuvor hatte sie per Telefon um Hilfe gebeten. Was in dem Wald geschehen ist, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Hamburg | Im Fall des 16 Jahre alten Mädchens, das unterkühlt in einem Wald im Hamburger Stadtteil Volksdorf gefunden wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen habe sich die Jugendliche mit zwei bislang unbekannten Männern getroffen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wie das Mädchen in den Wald gelangt sei und ob es dort zu S...

