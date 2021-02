Gesundheit : 151 neue Corona-Fälle - Inzidenz leicht erhöht

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 151 neue Corona-Infektionen gemeldet worden.

Kiel | Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht - von 61,4 am Sonntag auf 62,2, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Montagabend veröffentlichte (Datenstand: 8. Februar, 21.41 Uhr). Als Zielmarke gelten weniger als 50 Neuinfektionen pro ...

