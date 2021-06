Kommunen : 150 Hochbeete verwandeln Platz in Lübeck in grünes Labyrith

Hochbeete verwandeln einen Platz in der Lübecker Altstadt in ein grünes Labyrinth - mit Livebühne, Foodtrucks und mobiler Bar. In wenigen Tagen wird es wieder verschwunden sein. Dann folgen nach und nach weitere Veranstaltungen ähnlicher Art in Lübeck. Wo genau? Das ist noch „geheim“.

Lübeck | Ein improvisierter Garten lässt in diesen Tagen den Koberg in der Lübecker Altstadt erblühen. 150 bunt bepflanzte Hochbeete mit bienenfreundlichen Pflanzen verwandeln den normalerweise recht tristen Platz vor dem Heiligen-Geist-Hospital und der Seefahrerkirche St. Jakobi noch bis zum Sonntag in ein blühendes Labyrinth. Der von der Lübeck und Travemünd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.