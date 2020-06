Notfälle : 150 Frauen zur erneuten DNA-Reihenuntersuchug erwartet

Avatar_shz von dpa

20. Juni 2020, 02:09 Uhr

Im Fall des im März 2019 in Glinde gefundenen toten Babys werden heute rund 150 Frauen in Glinde im Kreis Stormarn zu einer weiteren DNA-Reihenuntersuchung erwartet. Sie hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf die erste Einladung zum Test im Februar 2020 nicht reagiert oder hatten nicht teilnehmen können. Durch die DNA-Reihenuntersuchung im Schulzentrum Glinde hoffen die Ermittler, die Mutter des kleinen Jungen zu finden, dessen Leiche im März 2019 von Schülern des Glinder Gymnasiums in einem Waldstück hinter dem Schulgelände gefunden worden war. Eine Bilanz der Reihenuntersuchung soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Montag veröffentlicht werden.