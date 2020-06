Kriminalität : 15-Jähriger soll Mann überfallen haben

Ein 15-Jähriger soll in Großenaspe (Kreis Segeberg) einen 49-jährigen Mann mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und ausgeraubt haben. Der Jugendliche sei am Montagnachmittag im Bereich der Hauptstraße auf einem Supermarktparkplatz an das Auto des 49-Jährigen herangetreten und habe ihn mit einer abgeschlagenen Glasflasche bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend sei er mit der Geldbörse des Mannes geflüchtet.

23. Juni 2020, 19:04 Uhr

Allerdings sei er nicht sehr weit gekommen. Den Angaben zufolge verfolgte der 49-Jährige den Jugendlichen, stellte ihn und gelangte so wieder in den Besitz seiner Geldbörse. Der danach erneut geflüchtete 15-Jährige aus Bad Segeberg sei dann dank aufmerksamer Zeugen am frühen Abend in einem Zug der AKN festgenommen worden.